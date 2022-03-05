Войска РФ уничтожили склад американской техники на Украине

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Оружие и патроны. Челябинск, боеприпасы, патроны, оружие
Склад с американскими боеприпасами уничтожили с помощью высокоточного оружия большой дальности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLOW в Житомире. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.

«За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — сказал Конашенков. Запись брифинга приводит РИА «Новости». Склад с американской техникой удалось ликвидировать с помощью высокоточного оружия большой дальности.

Ранее 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР после того, как Украина снова начала обстрелы населенных пунктов Донбасса. После утром 24 февраля Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящее время российская армия показывает успешное выступление в борьбе с украинскими националистами.

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Российские военные уничтожили склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLOW в Житомире. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга. «За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — сказал Конашенков. Запись брифинга приводит РИА «Новости». Склад с американской техникой удалось ликвидировать с помощью высокоточного оружия большой дальности. Ранее 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР после того, как Украина снова начала обстрелы населенных пунктов Донбасса. После утром 24 февраля Россия объявила о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В настоящее время российская армия показывает успешное выступление в борьбе с украинскими националистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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