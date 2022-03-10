Власти Екатеринбурга собирают совещание, чтобы спасти культуру. Планы меняют из-за санкций

11 марта 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

В администрации Екатеринбурга намерены собрать совещание для того, чтобы обсудить, как поступить с культурными мероприятиями в городе в условиях санкций. Об этом URA.RU рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «В соответствии с нынешними ограничениями, понятное дело, все наши планы пока на „стопе“. У нас планируется встреча по этому поводу [отмены культурных мероприятий из-за спецоперации на Украине] с коллегами. Будем обсуждать, как, что и к чему», — сообщил Марков. Так же он добавил, что в планах были большие гастроли «Театра юного зрителя» и театра «Провинциальных танцев», но пока все находится на стадии переговоров. Ранее в Екатеринбурге начали отменять культурные мероприятия из-за санкций после проведения специальной операции на Украине. На данный момент Red Bull отменил свой фестиваль для сноубордистов и горнолыжников, свои концерты в Екатеринбурге перенесли Элджей, репер Рем Дигга, группа «Тараканы», певец Гарик Сукачев и Монеточка.