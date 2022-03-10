10 марта 2022

Власти Екатеринбурга собирают совещание, чтобы спасти культуру. Планы меняют из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка одной картины «Сборщики податей» Маринуса ван Роймерсвале из собрания Государственного Эрмитажа. Екатеринбург, картина, эрмитаж, изо, выставка, марков илья, музей изобразительного искусства, сборщики податей, эрмитажные дни
По словам Ильи Маркова, культурный календарь Екатеринбурга будут пересматривать в эти выходные Фото:
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В администрации Екатеринбурга намерены собрать совещание для того, чтобы обсудить, как поступить с культурными мероприятиями в городе в условиях санкций. Об этом URA.RU рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«В соответствии с нынешними ограничениями, понятное дело, все наши планы пока на „стопе“. У нас планируется встреча по этому поводу [отмены культурных мероприятий из-за спецоперации на Украине] с коллегами. Будем обсуждать, как, что и к чему», — сообщил Марков. Так же он добавил, что в планах были большие гастроли «Театра юного зрителя» и театра «Провинциальных танцев», но пока все находится на стадии переговоров.

Ранее в Екатеринбурге начали отменять культурные мероприятия из-за санкций после проведения специальной операции на Украине. На данный момент Red Bull отменил свой фестиваль для сноубордистов и горнолыжников, свои концерты в Екатеринбурге перенесли Элджей, репер Рем Дигга, группа «Тараканы», певец Гарик Сукачев и Монеточка.

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В администрации Екатеринбурга намерены собрать совещание для того, чтобы обсудить, как поступить с культурными мероприятиями в городе в условиях санкций. Об этом URA.RU рассказал начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «В соответствии с нынешними ограничениями, понятное дело, все наши планы пока на „стопе“. У нас планируется встреча по этому поводу [отмены культурных мероприятий из-за спецоперации на Украине] с коллегами. Будем обсуждать, как, что и к чему», — сообщил Марков. Так же он добавил, что в планах были большие гастроли «Театра юного зрителя» и театра «Провинциальных танцев», но пока все находится на стадии переговоров. Ранее в Екатеринбурге начали отменять культурные мероприятия из-за санкций после проведения специальной операции на Украине. На данный момент Red Bull отменил свой фестиваль для сноубордистов и горнолыжников, свои концерты в Екатеринбурге перенесли Элджей, репер Рем Дигга, группа «Тараканы», певец Гарик Сукачев и Монеточка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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