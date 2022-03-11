Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации на Украине

11 марта 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине министр обороны РФ вручил звезду Героя России, Орден мужества и 10 медалей «За отвагу» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале вручил награды отличившимся в ходе специальной операции на Украине. Ранее эти награды им присудил президент РФ Владимир Путин. Шойгу вручил военным звезду Героя России, Орден мужества и 10 медалей «За отвагу», передает корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.«Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», — отметил министр. Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру подразделения бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду. Под его командованием в ходе операции на Украине спецподразделение прорвало оборону противника, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем telegram-канале. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Путин отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале вручил награды отличившимся в ходе специальной операции на Украине. Ранее эти награды им присудил президент РФ Владимир Путин. Шойгу вручил военным звезду Героя России, Орден мужества и 10 медалей «За отвагу», передает корреспондент РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.«Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», — отметил министр. Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру подразделения бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду. Под его командованием в ходе операции на Украине спецподразделение прорвало оборону противника, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем telegram-канале. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Путин отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.