Путин наградил командира Донбасса званием «Герой России»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин присвоил полковнику Алексею Бернгарду звание Героя России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру подразделения бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду. Под его командованием в ходе операции на Украине спецподразделение прорвало оборону противника, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяков в своем telegram-канале.

«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал губернатор Приморского края.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Путин отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.

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Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру подразделения бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду. Под его командованием в ходе операции на Украине спецподразделение прорвало оборону противника, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяков в своем telegram-канале. «Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал губернатор Приморского края. Ранее президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Путин отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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