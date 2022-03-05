Путин наградил командира Донбасса званием «Герой России»

Путин присвоил полковнику Алексею Бернгарду звание Героя России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру подразделения бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду. Под его командованием в ходе операции на Украине спецподразделение прорвало оборону противника, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяков в своем telegram-канале.

«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал губернатор Приморского края.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Путин отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.