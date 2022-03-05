Путин наградил командира Донбасса званием «Герой России»

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру подразделения бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду. Под его командованием в ходе операции на Украине спецподразделение прорвало оборону противника, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяков в своем telegram-канале.
«Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал губернатор Приморского края.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Путин отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру подразделения бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду. Под его командованием в ходе операции на Украине спецподразделение прорвало оборону противника, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяков в своем telegram-канале. «Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», — написал губернатор Приморского края. Ранее президент России Владимир Путин присвоил 74 сотрудникам силовых ведомств специальные звания высшего начальствующего состава, высшие специальные звания и воинские звания высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Речи об оккупации не идет. Путин отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.