В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных

17 марта 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны России рассказали о новых подвигах и мужестве российских военных во время спецоперации по защите Донбасса. Среди них — старший лейтенант Антон Струев, майор Иван Фомин и капитан Дементий Коломенский. Командир роты отдельной мотострелковой бригады Струев и его подчиненные обследовали места крушения вертолетов противника и попали под интенсивный огонь. «Действуя в завязавшемся бою смело и решительно, Антон Струев лично уничтожил пять националистов. Двое украинских националистов сдались в плен», — информация об этом появилась в telegram-канале Минобороны России. Одновременно, группа под руководством Струева смогла добыть пакет ценных документов. Добытая информация позволила раскрыть замысел противника по нападению на колонны российских войск. Группы Фомина и Коломенского обеспечивали безопасный проход наших подразделений. Обнаружив диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в России), они открыли прицельный огонь по противнику, уничтожили до десяти националистов, шестерых взяли в плен. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале вручил награды отличившимся в ходе специальной операции на Украине. Ранее эти награды им присудил президент РФ Владимир Путин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речи об оккупации не идет. Он отметил, что у России нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны России рассказали о новых подвигах и мужестве российских военных во время спецоперации по защите Донбасса. Среди них — старший лейтенант Антон Струев, майор Иван Фомин и капитан Дементий Коломенский. Командир роты отдельной мотострелковой бригады Струев и его подчиненные обследовали места крушения вертолетов противника и попали под интенсивный огонь. «Действуя в завязавшемся бою смело и решительно, Антон Струев лично уничтожил пять националистов. Двое украинских националистов сдались в плен», — информация об этом появилась в telegram-канале Минобороны России. Одновременно, группа под руководством Струева смогла добыть пакет ценных документов. Добытая информация позволила раскрыть замысел противника по нападению на колонны российских войск. Группы Фомина и Коломенского обеспечивали безопасный проход наших подразделений. Обнаружив диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в России), они открыли прицельный огонь по противнику, уничтожили до десяти националистов, шестерых взяли в плен. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале вручил награды отличившимся в ходе специальной операции на Украине. Ранее эти награды им присудил президент РФ Владимир Путин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речи об оккупации не идет. Он отметил, что у России нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.