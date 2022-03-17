В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха, военный, днр, патруль, ополченец, военная комендатура, военный патруль, патрулирование, зачистка, фронт, боевые действия, солдат, линия соприкосновения, народная милиция, комендатура, волноваха, разбитая техника, армия днр
В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны России рассказали о новых подвигах и мужестве российских военных во время спецоперации по защите Донбасса. Среди них — старший лейтенант Антон Струев, майор Иван Фомин и капитан Дементий Коломенский. Командир роты отдельной мотострелковой бригады Струев и его подчиненные обследовали места крушения вертолетов противника и попали под интенсивный огонь.

«Действуя в завязавшемся бою смело и решительно, Антон Струев лично уничтожил пять националистов. Двое украинских националистов сдались в плен», — информация об этом появилась в telegram-канале Минобороны России. Одновременно, группа под руководством Струева смогла добыть пакет ценных документов. Добытая информация позволила раскрыть замысел противника по нападению на колонны российских войск.

Группы Фомина и Коломенского обеспечивали безопасный проход наших подразделений. Обнаружив диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в России), они открыли прицельный огонь по противнику, уничтожили до десяти националистов, шестерых взяли в плен.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале вручил награды отличившимся в ходе специальной операции на Украине. Ранее эти награды им присудил президент РФ Владимир Путин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речи об оккупации не идет. Он отметил, что у России нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны России рассказали о новых подвигах и мужестве российских военных во время спецоперации по защите Донбасса. Среди них — старший лейтенант Антон Струев, майор Иван Фомин и капитан Дементий Коломенский. Командир роты отдельной мотострелковой бригады Струев и его подчиненные обследовали места крушения вертолетов противника и попали под интенсивный огонь. «Действуя в завязавшемся бою смело и решительно, Антон Струев лично уничтожил пять националистов. Двое украинских националистов сдались в плен», — информация об этом появилась в telegram-канале Минобороны России. Одновременно, группа под руководством Струева смогла добыть пакет ценных документов. Добытая информация позволила раскрыть замысел противника по нападению на колонны российских войск. Группы Фомина и Коломенского обеспечивали безопасный проход наших подразделений. Обнаружив диверсантов из нацбатальона «Азов» (запрещен в России), они открыли прицельный огонь по противнику, уничтожили до десяти националистов, шестерых взяли в плен. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале вручил награды отличившимся в ходе специальной операции на Украине. Ранее эти награды им присудил президент РФ Владимир Путин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что речи об оккупации не идет. Он отметил, что у России нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...