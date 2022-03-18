Паникеры раскупили соль в екатеринбургском «Магните». Фото

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Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, соль
На полках магазина осталось только несколько упаковок соли (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазине сети «Магнит» на Малышева, 114 в Екатеринбурге почти опустела полка с килограммовыми упаковками соли. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Полка с солью в Магните практически опустела. Осталось только несколько килограммовых пачек», — рассказала агентству очевидица из магазина.

Она отметила, что до этого в магазине исчезли пакеты с сахаром. Полка, где он должен находиться, пустует не один день. Предположительно соль раскупили екатеринбуржцы, считающие, что цены на нее резко вырастут.

URA.RU направило запрос в пресс-службу торговой сети «Магнит». Ответа на момент публикации не поступало.

Цены на некоторые товары повысились на фоне введения антироссийских санкций, призванных навредить экономике страны и благополучию россиян. Президент РФ Владимир Путин указывал на то, что такие агрессивные действия стран Запада имеют признаки экономической, политической и информационной войны. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявлял, что предприниматели Урала отнеслись к санкциям спокойно. Он подчеркнул, что предприятия справляются с поставленными задачами.

Новый пакет санкций против РФ был принят после начала спецоперации России. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, которая в течение восьми лет обстреливала народы Донецкой и Луганской народных республик.

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В магазине сети «Магнит» на Малышева, 114 в Екатеринбурге почти опустела полка с килограммовыми упаковками соли. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Полка с солью в Магните практически опустела. Осталось только несколько килограммовых пачек», — рассказала агентству очевидица из магазина. Она отметила, что до этого в магазине исчезли пакеты с сахаром. Полка, где он должен находиться, пустует не один день. Предположительно соль раскупили екатеринбуржцы, считающие, что цены на нее резко вырастут. URA.RU направило запрос в пресс-службу торговой сети «Магнит». Ответа на момент публикации не поступало. Цены на некоторые товары повысились на фоне введения антироссийских санкций, призванных навредить экономике страны и благополучию россиян. Президент РФ Владимир Путин указывал на то, что такие агрессивные действия стран Запада имеют признаки экономической, политической и информационной войны. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявлял, что предприниматели Урала отнеслись к санкциям спокойно. Он подчеркнул, что предприятия справляются с поставленными задачами. Новый пакет санкций против РФ был принят после начала спецоперации России. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины, которая в течение восьми лет обстреливала народы Донецкой и Луганской народных республик.
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