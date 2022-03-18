На ярмарке дорожает в основном рыба, мясо, молочная продукция, специи и чай Фото: Максим Кириллов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Продавцам, которые торгуют на традиционной ярмарке в центре Екатеринбурга, пришлось поднять цены на некоторые товары. По их словам, одной из причин стала позиция поставщиков, рассказали сами продавцы корреспонденту URA.RU.

«Сырье [для копчения рыбы] подорожало на 80%. В среднем, рыба выйдет дороже на 20-30%, но мы пока что не повышали цены на копченую рыбу», — рассказывает один из продавцов на ярмарке.

Кроме рыбы дорожает молоко, мясо, чай и специи. Продавцы рассказывают, что в среднем поставщики взвинчивают цены на 30-40% из-за роста стоимости сырья и цепочек логистики. Но торговцы не стремятся резко повышать цены. Они считают, что поднимать цены еще рано и что от них могут отвернуться покупатели.

Так, например, палатка от «Доброгоста» заявляет, что цена на продукты осталась неизменной. Мясо говядины и свинины, а также колбасы в точке с тентом «Ирбит» также не подорожало, заявляют продавцы.

Цены в России начали расти после объявления санкций от западных стран в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. В своих заявлениях лидеры этих стран объясняли цели санкций против РФ стремлением нанести максимальный ущерб российской экономике, в том числе ее социальной и гуманитарной сферам. В рамках таких санкций на биржевом рынке курс рубля достиг исторического минимума. Как позднее заявлял президент России Владимир Путин, экономическая ситуация в РФ есть «способ ведения экономической, информационной и политической войны против России и россиян».

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