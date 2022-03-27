Челябинский электрометаллургический комбинат посетили сотрудники ГУФСИН и их семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинском электрометаллургическом комбинате с экскурсией побывали сотрудники регионального ГУФСИН, их жены и дети. Гостям показали промышленные цеха комбината, плавильные печи и процесс выплавки металла. Они своими глазами увидели, как все вредные вещества оседают на специальных фильтрах газоочистных комплексов, а трубы ферросплавного производства не дымят.

Вопросы сыпались градом: «Как налажен экологический контроль?», «Кто является потребителем выплавленных в Челябинске ферросплавов?» и «Какая у металлургов заплата?» Экскурсоводам пришлось отвечать на все, причем гостей интересовали не только зарплаты на ЧЭМК и как плавится металл, но и самые разные сферы деятельности комбината.

Самыми заинтересованными и внимательными участниками экскурсии были дети. Вот уж кто не пропускал ни единого слова экскурсовода (хотя говорилось много непонятного) и завороженно смотрел на огонь в печах и льющийся в изложницы из ковшей расплавленный металл. Понять эмоции ребят можно: с родителями они до сих пор бывали в кино, кафе или развлекательном центре, а вот увидеть работу современного промышленного предприятия практически всем довелось впервые.

Экскурсию на электрометаллургический комбинат организовали по просьбе руководства областного ГУФСИН. Среди сотрудников охраны комбината есть немало бывших сотрудников ведомства. Офицеров привлекает дисциплина в системе работы (строго сутки через трое), «белая» официальная зарплата, которая всегда выплачивается своевременно. Экс-сотрудники ФСИН здесь на отличном счету, начальство очень ценит их профессионализм и интеллект.

ЧЭМК — крупнейший в России производитель ферросплавов. В сутки комбинат потребляет около 11 миллионов кВт/ч электроэнергии, что сопоставимо с суточным потреблением всей Курганской области. Развернутая длина железнодорожных путей на предприятии составляет 78 км, а вагонный парк — 255 единиц подвижного состава и 21 тепловоз. На предприятии работают практически восемь тысяч человек.

В феврале на всех предприятиях группы ЧЭМК завершился процесс повышения зарплаты. В среднем работники начали получать почти на 23% больше, а для некоторых профессий произошел двукратный (и даже более) рост. Также, несмотря на санкционное давление в отношении РФ, комбинат намерен выполнить заключенное с властями Челябинской области «экологическое» соглашение. В итоге реализации природоохранных мероприятий, стоимость которых оценивается в восемь млрд рублей, в 2024 году количество вредных выбросов на ЧЭМК запланировано снизить более чем на 20%.

Гостям показали промышленные цеха комбината, плавильные печи и процесс выплавки металла Фото: Антон Иванов

Самыми заинтересованными и внимательными участниками экскурсии были дети Фото: Антон Иванов

Экскурсию на электрометаллургический комбинат организовали по просьбе областного руководства ГУФСИН Фото: Антон Иванов

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