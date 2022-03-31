Украина попросила у США российские самолеты

31 марта 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Киев попросил у Вашингтона российские штурмовики Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Украина попросила у США предоставить ей в качестве военной помощи российские самолеты. Речь идет о штурмовиках Су-25. «В список также вошли боевые самолеты, в частности речь идет о Су-25, российском штурмовике, похожем на американский A-10 Warthog», — передает CNN, рассказывая о визите в США украинской делегации и перечне просьб, с которыми Киев обратился к Вашингтону. Просят, кстати, не только самолеты, но и ударные дроны, артиллерию, ЗРК, ПТУР, противокорабельные ракеты. Украина обратилась за помощью к западным странам, в частности к США, в связи с тем, что с конца февраля на ее территории Россия проводит спецоперацию. Цель спецоперации — освобождение Донбасса, разгром ВСУ и нацбатальонов. На данный момент, почти полностью освобождена территория ЛНР и значительная часть ДНР. Сейчас идут бои за Мариуполь. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина попросила у США предоставить ей в качестве военной помощи российские самолеты. Речь идет о штурмовиках Су-25. «В список также вошли боевые самолеты, в частности речь идет о Су-25, российском штурмовике, похожем на американский A-10 Warthog», — передает CNN, рассказывая о визите в США украинской делегации и перечне просьб, с которыми Киев обратился к Вашингтону. Просят, кстати, не только самолеты, но и ударные дроны, артиллерию, ЗРК, ПТУР, противокорабельные ракеты. Украина обратилась за помощью к западным странам, в частности к США, в связи с тем, что с конца февраля на ее территории Россия проводит спецоперацию. Цель спецоперации — освобождение Донбасса, разгром ВСУ и нацбатальонов. На данный момент, почти полностью освобождена территория ЛНР и значительная часть ДНР. Сейчас идут бои за Мариуполь.