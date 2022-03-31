Украина попросила у США российские самолеты

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Губернатор Алексей Кокорин посетил Курганский авиационный музей. Курган, курганский авиационный музей, су-25
Киев попросил у Вашингтона российские штурмовики Фото:

Украина попросила у США предоставить ей в качестве военной помощи российские самолеты. Речь идет о штурмовиках Су-25.

«В список также вошли боевые самолеты, в частности речь идет о Су-25, российском штурмовике, похожем на американский A-10 Warthog», — передает CNN, рассказывая о визите в США украинской делегации и перечне просьб, с которыми Киев обратился к Вашингтону. Просят, кстати, не только самолеты, но и ударные дроны, артиллерию, ЗРК, ПТУР, противокорабельные ракеты.

Украина обратилась за помощью к западным странам, в частности к США, в связи с тем, что с конца февраля на ее территории Россия проводит спецоперацию. Цель спецоперации — освобождение Донбасса, разгром ВСУ и нацбатальонов. На данный момент, почти полностью освобождена территория ЛНР и значительная часть ДНР. Сейчас идут бои за Мариуполь.

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Украина попросила у США предоставить ей в качестве военной помощи российские самолеты. Речь идет о штурмовиках Су-25. «В список также вошли боевые самолеты, в частности речь идет о Су-25, российском штурмовике, похожем на американский A-10 Warthog», — передает CNN, рассказывая о визите в США украинской делегации и перечне просьб, с которыми Киев обратился к Вашингтону. Просят, кстати, не только самолеты, но и ударные дроны, артиллерию, ЗРК, ПТУР, противокорабельные ракеты. Украина обратилась за помощью к западным странам, в частности к США, в связи с тем, что с конца февраля на ее территории Россия проводит спецоперацию. Цель спецоперации — освобождение Донбасса, разгром ВСУ и нацбатальонов. На данный момент, почти полностью освобождена территория ЛНР и значительная часть ДНР. Сейчас идут бои за Мариуполь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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