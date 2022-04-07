Суд арестовал челябинского подростка, убившего друга

Парня задержали днем 7 апреля (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский районный суд Челябинска вечером 7 апреля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 июня для 14-летнего подростка, подозреваемого в нанесении смертельной травмы однокласснику, тело которого нашли в овраге около дома. Как сообщила URA.RU консультант суда Ирина Савинкова, следователь просил о заключении под стражу.

«Следователь просил о заключении обвиняемого под стражу, адвокат и сам юноша настаивали на домашнем аресте. Факт нанесения травмы сверстнику обвиняемый не отрицает. В результате суд с учетом возраста обвиняемого и данных о его личности избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказала Ирина Савинкова.

Она отметила, что в суд ходатайство следователя поступило вечером, под конец рабочего дня. Заседание прошло в закрытом порядке. Подросток был задержан 7 апреля в порядке статьи 91 УПК РФ. В противном случае, по мнению следователя, он мог скрыться и оказать давление на свидетелей.

Ранее в овраге в Челябинске нашли тело 14-летнего подростка. СК выяснил, что он скончался от удара, который нанес ему одноклассник. Поспорили парни из-за девушки. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).