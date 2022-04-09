СМИ: российские войска достигли прогресса в борьбе за Мариуполь

Украинские националисты заблокированы в промзоне Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Благодаря спецоперации на Украине в городе Мариуполь осталось малое число националистов, в частности на заводе «Азовсталь». При этом часть этой промзоны уже освободили российские военные.

«Бои ведутся штурмовыми отрядами. На левом берегу идет зачистка от боевиков полка „Азов“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), часть промзоны завода „Азовсталь“ освобождена», — говорится в сообщении спецкора портала argumenti.ru.

Вооруженные силы РФ в Мариуполе уже не применяют авиационные боеприпасы и ракеты. Сообщается также, что порт Мариуполя освобожден от ВСУ.

ВСУ с 24 февраля удерживали экипаж судна «Азов Конкорд» в порту Мариуполя, а выход в море заминировали. Теперь 14 членов экипажа судна освобождены российскими войсками.

О начале спецоперации, которая проходит на территории Украины, объявил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что основная цель — не оккупация соседнего государства, а денацификация и демилитаризация. Приоритетом ВС РФ является бережное отношение к мирному населению. Российские солдаты поражают только объекты военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Под полным контролем ВС РФ уже находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены большие территории ЛНР и ДНР.