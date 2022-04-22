Свердловские коммунисты устроили автопробег по городу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены свердловского отделения партии КПРФ сегодня устроили автопробег по Екатеринбургу. В нем приняли участие порядка 20 автомобилистов, сообщила URA.RU пресс-секретарь областного отделения партии Виктория Волкова.

«Колонна проехала от Щербакова по Белинского до Ленина, затем по Ленина до УПИ и обратно до Площади 1905 года. Там же состоялся митинг в честь дня рождения Владимира Ильича. Мероприятие было массовым, мы возложили цветы, произнесли речи, сфотографировались», — рассказала Волкова.

Владимир Ленин родился 22 апреля. Для коммунистов он стал одним из главных символов СССР. В 1917 году он выступил организатором и руководителем Октябрьской революции, а затем стал одним из основателей СССР. Ленин известен благодаря политической деятельности и научным работам в сфере марксизма.