22 апреля 2022

По центру Екатеринбурга прошел автопробег под красными флагами. Видео

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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, коммунисты, красный флаг, флаг, кпрф, митинг, ленин, ленинский комсомол
Свердловские коммунисты устроили автопробег по городу Фото:

Члены свердловского отделения партии КПРФ сегодня устроили автопробег по Екатеринбургу. В нем приняли участие порядка 20 автомобилистов, сообщила URA.RU пресс-секретарь областного отделения партии Виктория Волкова.

«Колонна проехала от Щербакова по Белинского до Ленина, затем по Ленина до УПИ и обратно до Площади 1905 года. Там же состоялся митинг в честь дня рождения Владимира Ильича. Мероприятие было массовым, мы возложили цветы, произнесли речи, сфотографировались», — рассказала Волкова.

Владимир Ленин родился 22 апреля. Для коммунистов он стал одним из главных символов СССР. В 1917 году он выступил организатором и руководителем Октябрьской революции, а затем стал одним из основателей СССР. Ленин известен благодаря политической деятельности и научным работам в сфере марксизма.

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Члены свердловского отделения партии КПРФ сегодня устроили автопробег по Екатеринбургу. В нем приняли участие порядка 20 автомобилистов, сообщила URA.RU пресс-секретарь областного отделения партии Виктория Волкова. «Колонна проехала от Щербакова по Белинского до Ленина, затем по Ленина до УПИ и обратно до Площади 1905 года. Там же состоялся митинг в честь дня рождения Владимира Ильича. Мероприятие было массовым, мы возложили цветы, произнесли речи, сфотографировались», — рассказала Волкова. Владимир Ленин родился 22 апреля. Для коммунистов он стал одним из главных символов СССР. В 1917 году он выступил организатором и руководителем Октябрьской революции, а затем стал одним из основателей СССР. Ленин известен благодаря политической деятельности и научным работам в сфере марксизма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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