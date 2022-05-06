Словакия признала зависимость от российской нефти

Словакия поддерживает запрет на импорт нефти из России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Словакия пока не может отказаться от российской нефти, переход возможен только к 2025 году. Об этом сказал министр экономики республики Ричард Сулик.

«Словакия поддерживает предложенное Европейским союзом эмбарго на импорт российской нефти. Но для его реализации требуется более длительный переходный период до конца 2025 года», — сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Сулика.

Евросоюз собирается запретить импорт российской нефти, готовится шестой пакет антироссийских санкций, сообщает «Царьград». Ранее Сулик говорил, что будет настаивать на исключении Словакии из эмбарго Евросоюза на импорт нефти из РФ. Он отмечал, что страна не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Странам ЕС, сильно зависящим от российской нефти, разрешат не поддерживать инициативу. Исключения могут затронуть Словакию и Венгрию. Глава Минэнерго Словакии Кароль Галек считает, что запрет нефти из РФ уничтожит европейскую экономику, пишет RT.

Ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Власти РФ отмечали, что санкции негативно повлияли и на страны Запада. Там наблюдался рост инфляции, нарушение систем расчетов, логистики и кооперационных связей.