Словакия потребует исключить из эмбарго ЕС российскую нефть

03 мая 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Словакия решила добиваться поставок российской нефти в виде исключения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Словакии будут требовать исключить страну из эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, если введут такой запрет. Об этом заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик. «Для нас это крайне важный момент. Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. <…> Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении [Словакии из эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти]», — сказал Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики Евросоюза, передает SME. Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Евросоюз уже летом перестанет импортировать российский уголь, а к концу года откажется от нефти из РФ. Тогда Словакия решила отозвать право на вето на эмбарго Евросоюза в отношении нефти из России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В Словакии будут требовать исключить страну из эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, если введут такой запрет. Об этом заявил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик. «Для нас это крайне важный момент. Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. <…> Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении [Словакии из эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти]», — сказал Сулик по итогам внеочередной встречи министров энергетики Евросоюза, передает SME. Страны Евросоюза решили отказаться от нефти и газа из России из-за спецоперации Москвы на Украине. Многие государства также ввели антироссийские санкции. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Евросоюз уже летом перестанет импортировать российский уголь, а к концу года откажется от нефти из РФ. Тогда Словакия решила отозвать право на вето на эмбарго Евросоюза в отношении нефти из России.