СМИ: на базе «Азова»* нашли план наступления на границу РФ

Наступление на Донбасс планировали в марте Фото: Максим Егоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На одной из баз батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) нашли карту с планом наступления и захвата Новоазовска (ДНР) с выходом к российской границе. Об этом сказал источник в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

«Стрелочками выделено выдвижение подразделений к Новоазовску, каждое по своему направлению, окружение города, выход „Азова“ к границе [с Россией]», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Наступление было запланировано на 8 марта. На карте обозначены расположения сил «Азова» в Мариуполе и его окрестностях.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями стали демилитаризация, денацификация и помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины, сообщал российский лидер Владимир Путин. Ранее в Минобороны РФ заявляли, что получили доказательства готовящегося наступления на Донбасс, которое удалось предотвратить. По их информации, боевые действия были запланированы на март.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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