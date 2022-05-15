FP: почему многие страны не поддержали США в борьбе с РФ

Демократия в США несовершенна, считают авторы The Foreign Policy Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США подорвана демократия, а в большинстве стран мира нет этой политической системы, поэтому государства не поддержали Америку в борьбе с РФ. Об этом сообщает американский журнал The Foreign Policy после прошедшего в Вашингтоне саммита с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«В глазах большей части мира Соединенные Штаты представляют собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», — пишет FP. Большая часть стран мира не являются демократиями, либо там еще не так совершенна эта система, передает журнал. Эти проблемы стали заметны на встрече президента США Джо Байдена с лидерами АСЕАН, большинство из этих стран являются автократиями или представляют однопартийные государства без признаков перехода к демократии, сообщает FP. «Большинство этих стран указали, что они не присоединились к борьбе между Россией и Западом», — отмечает издание. Страны Ближнего Востока, Южной Азии, Латинской Америки и Африки, где есть ряд демократий, не считают, что Россию — крупного источника поставок нефти и газа — нужно отрезать от глобальной системы.

Демократия в США на фоне 16-летнего упадка глобальной свободы «подверглась серьезной эрозии», считают исследователи компании Freedom House. Америка опустилась до уровня несовершенных демократий, таких как Панама, Румыния и Южная Корея, сообщается в отчете Freedom House «Преодоление упадка демократии в Соединенных Штатах».

Страны Запада, в том числе США, ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. В Евросоюзе хотят ввести шестой пакет ограничений, который будет предполагать отказ от российского газа, но Венгрия пока блокирует инициативу. В США начался энергетический кризис, который может стать самым сложным за последние 50 лет, сказал ранее глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт.

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