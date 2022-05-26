Сенатор Перминов рассказал о новом сценарии раздела Украины

26 мая 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Украина будет выплачивать долги по поставкам западного вооружения несколько поколений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США намеренно вгоняет Украину в долги, организуя поставки вооружения, поэтому нельзя исключать сценария, при котором Киев может начать расплачиваться по ним своими территориями. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов. Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что Украину ждет югославский сценарий, когда страну разделят на несколько частей. России отойдут южные и восточные территории, Польше — западные, а самому Киеву — ближайшие области центральной части страны. «Вариант оплаты с помощью территорий нельзя исключать. Сегодня мы видим, что Украина будет расплачиваться за поставки оружия зерном, которое на Украине есть. Возможно, и территориями. Я не готов точно сказать, будет ли она платить территориями. Но то, что делается все, чтобы загнать Украину в долги на многие и многие годы — это очевидно», — сказал Дмитрий Перминов. Собеседник агентства отметил, что долг за вооружение будут выплачивать несколько десятилетий. «Все то вооружение, которое поставляет Америка и коллективный Запад Украине, это не бесплатно. Они делают это все на возмездной основе. Я думаю, это была одна из задач Запада: поставить столько оружия, чтобы Украина не могла рассчитаться. Понятно, что за это вооружение будут должны рассчитываться несколько поколений украинцев. Таки образом руководство Украины во главе с [президентом] Владимиром Зеленским вгоняет будущие поколения в долги», — подчеркнул Перминов. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса. Сейчас под контролем российских войск находятся несколько областей Украина. Так Путин упростил выдачу паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США намеренно вгоняет Украину в долги, организуя поставки вооружения, поэтому нельзя исключать сценария, при котором Киев может начать расплачиваться по ним своими территориями. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Дмитрий Перминов. Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что Украину ждет югославский сценарий, когда страну разделят на несколько частей. России отойдут южные и восточные территории, Польше — западные, а самому Киеву — ближайшие области центральной части страны. «Вариант оплаты с помощью территорий нельзя исключать. Сегодня мы видим, что Украина будет расплачиваться за поставки оружия зерном, которое на Украине есть. Возможно, и территориями. Я не готов точно сказать, будет ли она платить территориями. Но то, что делается все, чтобы загнать Украину в долги на многие и многие годы — это очевидно», — сказал Дмитрий Перминов. Собеседник агентства отметил, что долг за вооружение будут выплачивать несколько десятилетий. «Все то вооружение, которое поставляет Америка и коллективный Запад Украине, это не бесплатно. Они делают это все на возмездной основе. Я думаю, это была одна из задач Запада: поставить столько оружия, чтобы Украина не могла рассчитаться. Понятно, что за это вооружение будут должны рассчитываться несколько поколений украинцев. Таки образом руководство Украины во главе с [президентом] Владимиром Зеленским вгоняет будущие поколения в долги», — подчеркнул Перминов. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса. Сейчас под контролем российских войск находятся несколько областей Украина. Так Путин упростил выдачу паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей.