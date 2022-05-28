В Челябинскую область придут штормовой ветер и град

В понедельник на Южный Урал придет непогода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в понедельник резко ухудшится погода. Днем 30 мая ожидаются сильные грозовые дожди, град и порывистый ветер до 23 метров в секунду, следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В понедельник, 30 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов области кратковременные дожди, местами сильные с грозами в отдельных районах. Утром местами туманы, возможен град», — рассказали URA.RU в гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха 8-13 градусов, а в низинах опустится до 3 градусов. Днем на севере области воздух прогреется до 13-18 градусов, а на юге — до 27 градусов.

Ночью ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, а при грозах — до 23.