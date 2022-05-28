28 мая 2022
27 мая 2022

В Челябинскую область придут штормовой ветер и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, непогода. Челябинск, погода, непогода, климат, весна, дождь, зонт, яблони цветут
В понедельник на Южный Урал придет непогода Фото:

В Челябинской области в понедельник резко ухудшится погода. Днем 30 мая ожидаются сильные грозовые дожди, град и порывистый ветер до 23 метров в секунду, следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В понедельник, 30 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов области кратковременные дожди, местами сильные с грозами в отдельных районах. Утром местами туманы, возможен град», — рассказали URA.RU в гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха 8-13 градусов, а в низинах опустится до 3 градусов. Днем на севере области воздух прогреется до 13-18 градусов, а на юге — до 27 градусов.

Ночью ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, а при грозах — до 23.

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В Челябинской области в понедельник резко ухудшится погода. Днем 30 мая ожидаются сильные грозовые дожди, град и порывистый ветер до 23 метров в секунду, следует из прогноза регионального ЦГМС. «В понедельник, 30 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов области кратковременные дожди, местами сильные с грозами в отдельных районах. Утром местами туманы, возможен град», — рассказали URA.RU в гидрометцентре. По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха 8-13 градусов, а в низинах опустится до 3 градусов. Днем на севере области воздух прогреется до 13-18 градусов, а на юге — до 27 градусов. Ночью ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Днем порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, а при грозах — до 23.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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