30 мая 2022

В Перми отравившихся в садике детей выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, краевая детская больница хирургия пермь, детская хирургия краевая пермь
Воспитанников детского сада №407 выписали из больницы Фото:

В Перми после массового отравления в детском саду №407, всех восьмерых пострадавших детей выписали из больницы. Информация размещена на сайте ТАСС, со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Пермского края.

«Все восемь воспитанников, отравившихся в детском саду №407 в Перми, выписаны из больницы», — указано в сообщении. В информации отметили, что большинство пострадавших воспитанников детского сада уже давно находились дома. Один из детей оставался на долечивании в больнице, на сегодняшний день его выписали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском детском саду №407 в столовой массово отравились дети. В больницу их доставили с диагнозом cальмонеллез. После сообщения о массовом отравлении в управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело. Также к делу подключился мэр Перми Алексей Демкин.

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В Перми после массового отравления в детском саду №407, всех восьмерых пострадавших детей выписали из больницы. Информация размещена на сайте ТАСС, со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Пермского края. «Все восемь воспитанников, отравившихся в детском саду №407 в Перми, выписаны из больницы», — указано в сообщении. В информации отметили, что большинство пострадавших воспитанников детского сада уже давно находились дома. Один из детей оставался на долечивании в больнице, на сегодняшний день его выписали. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском детском саду №407 в столовой массово отравились дети. В больницу их доставили с диагнозом cальмонеллез. После сообщения о массовом отравлении в управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело. Также к делу подключился мэр Перми Алексей Демкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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