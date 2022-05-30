Воспитанников детского сада №407 выписали из больницы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми после массового отравления в детском саду №407, всех восьмерых пострадавших детей выписали из больницы. Информация размещена на сайте ТАСС, со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Пермского края.

«Все восемь воспитанников, отравившихся в детском саду №407 в Перми, выписаны из больницы», — указано в сообщении. В информации отметили, что большинство пострадавших воспитанников детского сада уже давно находились дома. Один из детей оставался на долечивании в больнице, на сегодняшний день его выписали.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском детском саду №407 в столовой массово отравились дети. В больницу их доставили с диагнозом cальмонеллез. После сообщения о массовом отравлении в управлении краевого следственного комитета возбудили уголовное дело. Также к делу подключился мэр Перми Алексей Демкин.