Кабанчик Микола будет дружить с детьми из Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкая ассоциация католиков приняла решение, что обучать украинских детей в Германии будет «кабанчик Микола». По этому поводу был создан специальный сайт.

«Привет, меня зовут Микола, я очень хочу быть твоим другом. На этом сайте ты найдешь много полезного и все на украинском и немецком языках. Таким образом ты сможешь немного выучить язык, читать, рисовать или заниматься рукоделием», — говорится на сайте кабанчика.

Там также представлены раскраски и упражнения по обучению немецкому языку. Кроме того, на сайте содержится информация о том, как обратиться в полицию в случае опасности.

Российская спецоперация на Украине проходит вынужденно. Основная цель — защитить людей Донбасса и других территорий от зверств украинских националистов и ВСУ. Кроме того, в боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Германия помогает Украине вооружением. Однако появляется все больше случаев, что украинские беженцы ведут себя на территории других государств некорректно. Одни жалуются на уровень жизни в Европе. А в мае в столице Польши Варшаве беженцы из Украины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забили поляка, заступившегося за девушку.

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