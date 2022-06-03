Полпред Якушев поддержал челябинский завод

03 июня 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уверен в стабильной работе «НПО Электромашина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность в стабильной работе завода «НПО Электромашина» из Челябинска. На встрече с гендиректором предприятия Игорем Афанасьевым он заявил, что компания имеет необходимые мощности для своевременного выполнения гособоронзаказа. «Имеющиеся у предприятия производственные мощности позволяют всесторонне и своевременно выполнять задачи для государственного оборонзаказа. НПО удовлетворяет ожиданиям потребителей на внутреннем рынке в продукции гражданского назначения», — заявил Якушев. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Полпред президента уверен, что потенциал предприятия позволит ему эффективно выполнять программу импортозамещения. Челябинский завод способен предлагать рынку качественные аналоги иностранного оборудования, считает Якушев. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность в стабильной работе завода «НПО Электромашина» из Челябинска. На встрече с гендиректором предприятия Игорем Афанасьевым он заявил, что компания имеет необходимые мощности для своевременного выполнения гособоронзаказа. «Имеющиеся у предприятия производственные мощности позволяют всесторонне и своевременно выполнять задачи для государственного оборонзаказа. НПО удовлетворяет ожиданиям потребителей на внутреннем рынке в продукции гражданского назначения», — заявил Якушев. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Полпред президента уверен, что потенциал предприятия позволит ему эффективно выполнять программу импортозамещения. Челябинский завод способен предлагать рынку качественные аналоги иностранного оборудования, считает Якушев.