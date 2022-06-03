Полпред Якушев поддержал челябинский завод

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, якушев владимир
Владимир Якушев уверен в стабильной работе «НПО Электромашина» Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность в стабильной работе завода «НПО Электромашина» из Челябинска. На встрече с гендиректором предприятия Игорем Афанасьевым он заявил, что компания имеет необходимые мощности для своевременного выполнения гособоронзаказа.

«Имеющиеся у предприятия производственные мощности позволяют всесторонне и своевременно выполнять задачи для государственного оборонзаказа. НПО удовлетворяет ожиданиям потребителей на внутреннем рынке в продукции гражданского назначения», — заявил Якушев. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Полпред президента уверен, что потенциал предприятия позволит ему эффективно выполнять программу импортозамещения. Челябинский завод способен предлагать рынку качественные аналоги иностранного оборудования, считает Якушев.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев выразил уверенность в стабильной работе завода «НПО Электромашина» из Челябинска. На встрече с гендиректором предприятия Игорем Афанасьевым он заявил, что компания имеет необходимые мощности для своевременного выполнения гособоронзаказа. «Имеющиеся у предприятия производственные мощности позволяют всесторонне и своевременно выполнять задачи для государственного оборонзаказа. НПО удовлетворяет ожиданиям потребителей на внутреннем рынке в продукции гражданского назначения», — заявил Якушев. Его слова приводит пресс-служба ведомства. Полпред президента уверен, что потенциал предприятия позволит ему эффективно выполнять программу импортозамещения. Челябинский завод способен предлагать рынку качественные аналоги иностранного оборудования, считает Якушев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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