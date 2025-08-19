В России произошел масштабный сбой в работе Т-Банка. Пользователи не могут воспользоваться сайтом и мобильным приложением, а также столкнулись с проблемами при входе в личный кабинет. В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Не работает ни мобильное приложение Т-Банка, ни мобильная версия сайта», — рассказал корреспондент агентства. Он также фиксирует проблемы со входом в личный кабинет банка.
Всплеск жалоб также наблюдается и у других пользователей. Об этом следует из данных на сайте Downdetector. В течение последнего часа о возникновении неполадок сообщили свыше 2 тысяч пользователей, а общее количество обращений за последние сутки составило 2272. Наибольшая доля жалоб — 4% — поступила из Санкт-Петербурга. Кроме того, случаи сбоев зафиксированы в Ленинградской (2%), а также в Московской (2%) областях, Республике Адыгея (2%) и Приморском крае (2%). Данные актуальны на момент публикации новости.
