Под Серовом водитель автобуса потерял сознание и устроил ДТП

Автобус оказался на встречной полосе, где столкнулся с Renault, а затем съехал в лес (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Под Волчанском (Свердловская область) пассажирский автобус, перевозивший работников Волчанского механического завода, попал в аварию. Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель автобуса потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу.

«По предварительной информации, помимо водителя, в транспортном средстве находились 25 пассажиров, все они остались невредимы. Пассажиры легкового автомобиля также не пострадали», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура, сотрудники которой проведут проверку в связи с сообщением о ДТП. «Подлежит выяснению, соблюдаются ли на автотранспортном предприятии требования законодательства о продолжительности рабочей смены и отдыха водителей», — заявили там.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в ночь на 13 июня произошли две смертельные аварии. Одна из них — на трассе Екатеринбург—Серов, вторая случилась возле поселка Мелкозерово на дороге Николо-Павловское—Алапаевск. Пять человек погибли.