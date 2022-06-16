Компания Baker Hughes выходит из российских газовых проектов

16 июня 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Baker Hughes поставляла определенные газовые турбины «Арктик СПГ-2» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. По словам замглавы Института национальной энергетики Александра Фролова, отзыва инженеров опасаться не стоит. Компания отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка». Строящийся «Арктик СПГ 2» также останется без проектных инженеров и оборудования компании, в том числе газовых турбин LM9000, сообщает «Коммерсант». «Значительная часть инженеров, которые занимались обслуживанием иностранного оборудования, — местные жители, граждане РФ. Эти люди просто поменяют место работы и продолжат выполнять те же функциональные обязанности, которые выполняли под „зонтиком“ зарубежной компании», — рассказал Фролов изданию «Ридус». Также он считает, что в плане обновления иностранного ПО никаких критических сбоев быть не может, если обновление не будет происходить до трех лет. Но что касается технического обслуживания, тут уже могут быть трудности, ведь Baker Hughes поставляла определенные газовые турбины «Арктик СПГ-2». Он отметил, что у России есть возможности заменить турбинное оборудование. Ряд технологических решений либо уже реализуется, либо находится в стадии, близкой к запуску. Этому процессу уже 15 лет. Кроме того, эксперт видит еще один путь решения проблемы — «серый» импорт заграничных технологических решений через третьи страны. Ранее URA.RU сообщал, что сотрудников завода в Тюмени, принадлежащего международной нефтесервисной компании Baker Hughes, отправят в «отпуск». Это решение связано приостановкой компании своей деятельности на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. По словам замглавы Института национальной энергетики Александра Фролова, отзыва инженеров опасаться не стоит. Компания отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка». Строящийся «Арктик СПГ 2» также останется без проектных инженеров и оборудования компании, в том числе газовых турбин LM9000, сообщает «Коммерсант». «Значительная часть инженеров, которые занимались обслуживанием иностранного оборудования, — местные жители, граждане РФ. Эти люди просто поменяют место работы и продолжат выполнять те же функциональные обязанности, которые выполняли под „зонтиком“ зарубежной компании», — рассказал Фролов изданию «Ридус». Также он считает, что в плане обновления иностранного ПО никаких критических сбоев быть не может, если обновление не будет происходить до трех лет. Но что касается технического обслуживания, тут уже могут быть трудности, ведь Baker Hughes поставляла определенные газовые турбины «Арктик СПГ-2». Он отметил, что у России есть возможности заменить турбинное оборудование. Ряд технологических решений либо уже реализуется, либо находится в стадии, близкой к запуску. Этому процессу уже 15 лет. Кроме того, эксперт видит еще один путь решения проблемы — «серый» импорт заграничных технологических решений через третьи страны. Ранее URA.RU сообщал, что сотрудников завода в Тюмени, принадлежащего международной нефтесервисной компании Baker Hughes, отправят в «отпуск». Это решение связано приостановкой компании своей деятельности на территории России.