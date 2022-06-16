В министерство Челябинской области пришли с проверкой

Ревизоры губернатора проверят работу министерства промышленности Челябинской области (фот из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке деятельности министерства промышленности региона и подведомственного ему Фонда развития промышленности. Об этом сообщили URA.RU в КСП.

«Приступаем к контрольному мероприятию по использованию средств госпрограммы „Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов“. Объектами проверки выступают минпром и Фонд развития промышленности Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

Министерство проверят на полноту осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного автономного учреждения, а также на обоснованность расходования, целевого и эффективного использования субсидий на выполнение государственного задания. Кроме того, ревизоры оценят выполнение показателей государственного задания, полноту и достоверность отчетов о расходовании субсидий; эффективность проводимых в 2022 году антикризисных мер и соблюдение расходов на оплату труда.