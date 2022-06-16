«Белый порох» ежегодно создает проблемы жителям области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) местный житель учил дочь поджигать тополиный пух в центре города. Ролик с поджигателями выставили в социальные сети возмущенные соседи, опасаясь пожара.

«Я хотела открыть окно, чтобы проветрить и увидела это. За окном взрослый мужик ростом 170, лет на вид 55 лет, поджигает тополиный пух при дочке на проспекте Славы 23б. Не устраивайте пожары», — написала жительница в группе «Типичный Копейск» во «ВКонтакте».

В региональном МЧС России URA.RU сообщили, что тополиный пух ежегодно создает проблемы жителям области. В период цветения тополя увеличивается количество выездов и у огнеборцев. Так, с наступлением теплой сухой погоды, в Челябинске 15 июня было зарегистрировано 2 выезда на подобные возгорания, а 16 июня — уже 15.

«В период „пухопада“ повсеместно можно наблюдать поджигателей. Маленькие дети и подростки ради развлечения, а взрослые — осознанно, мотивируя свои действия борьбой с надоедливым пухом, производят подпалы. Никто из них не отдает отчет своим действиям. А с результатом такой „борьбы“ приходится справляться огнеборцам», — добавили в ведомстве.

В МЧС отметили, что поджигателей тополиного пуха в Челябинской области будут штрафовать. Тополиный пух легко воспламеняется и горит как порох — стремительно и во всех направлениях. Власти призывают жителей не поджигать пух и не позволяйте это делать детям.