Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям

Жительницу Хабаровска будут судить за экстремизм — из-за ненависти к государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.
«Завершено расследование уголовного дела по части 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) в отношении гражданки РФ, жительницы Хабаровска. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд», — говорится в информации ведомства, которую приводит РИА «Новости».
Из соображений ненависти к представителям органов власти и правоохранителям, она размещала в свободном доступе через интернет-мессенджер призывы к экстремистским действиям в их адрес. Пока женщина находится под подпиской о невыезде.
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