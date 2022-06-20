20 июня 2022

Хабаровчанку будут судить за экстремизм из-за ненависти к властям

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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Женщина находится под подпиской о невыезде Фото:

Жительницу Хабаровска будут судить за экстремизм — из-за ненависти к государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.

«Завершено расследование уголовного дела по части 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) в отношении гражданки РФ, жительницы Хабаровска. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд», — говорится в информации ведомства, которую приводит РИА «Новости».

Из соображений ненависти к представителям органов власти и правоохранителям, она размещала в свободном доступе через интернет-мессенджер призывы к экстремистским действиям в их адрес. Пока женщина находится под подпиской о невыезде.

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Жительницу Хабаровска будут судить за экстремизм — из-за ненависти к государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю. «Завершено расследование уголовного дела по части 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) в отношении гражданки РФ, жительницы Хабаровска. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд», — говорится в информации ведомства, которую приводит РИА «Новости». Из соображений ненависти к представителям органов власти и правоохранителям, она размещала в свободном доступе через интернет-мессенджер призывы к экстремистским действиям в их адрес. Пока женщина находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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