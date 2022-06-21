Отделка будущего дома Куйвашева пострадала от санкций. К URA.RU попали фото, как там сейчас внутри

22 июня 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Первые секции клубного дома «Ленина, 8» сдали три месяца назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за антироссийских санкций сдвинулись сроки внутренней отделки клубного дома «Ленина, 8» в центре Екатеринбурга, где будет жить губернатор Евгений Куйвашев (оформивший, по данным СМИ, ипотеку на 15 лет). Будущие соседи главы региона поделились с URA.RU фото из секций, сданных три месяца назад. Получились две разные галереи. В одной — шикарные коридоры, объясняющие, почему комплекс считается премиальным. На других снимках видны изъяны: отсутствие панелей и лифты, монтаж которых не завершен. «Оборудование было закуплено у [финского производителя] Kone. Контракт подразумевал не только поставку лифтов, но и их установку и ввод в эксплуатацию. Но после того, как Kone объявила об уходе с российского рынка (это произошло 3 марта — прим. URA.RU), с подрядчиками возникли проблемы. Они решаются. Также пришлось менять маршрут доставки импортной химии, закупленной для шпона», — рассказали корреспонденту в компании «Принцип», реализующей проект. Вторую очередь ЖК (третья, четвертая и пятая секции) планируют достроить в 2023 году. Уже известно, что, помимо Куйвашева, в ЖК купили квартиры многие известные в политической- и бизнес-тусовке горожане. Среди них, например, владелец «Принципа» Геннадий Черных, экс-председатель правления банка «Кольцо Урала» Сергей Грудинин, директор парка Маяковского Павел Зубакин, сотрудник полпредства президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, депутат гордумы Виталий Чачин, начальник Свердловской дирекции инфраструктуры РЖД Игорь Баринов, ресторатор Сергей Тихненко. Часть жильцов, получивших ключи от квартир (чтобы начать ремонты), возмутилась размером платы за содержание жилья — 137 рублей за квадратный метр (то есть за квартиру в 100 квадратных метров надо будет платить 16-20 тысяч рублей в месяц или 182-240 тысяч в год). До 29 июля среди жильцов идет голосование, устанавливать ли новый тариф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Из-за антироссийских санкций сдвинулись сроки внутренней отделки клубного дома «Ленина, 8» в центре Екатеринбурга, где будет жить губернатор Евгений Куйвашев (оформивший, по данным СМИ, ипотеку на 15 лет). Будущие соседи главы региона поделились с URA.RU фото из секций, сданных три месяца назад. Получились две разные галереи. В одной — шикарные коридоры, объясняющие, почему комплекс считается премиальным. На других снимках видны изъяны: отсутствие панелей и лифты, монтаж которых не завершен. «Оборудование было закуплено у [финского производителя] Kone. Контракт подразумевал не только поставку лифтов, но и их установку и ввод в эксплуатацию. Но после того, как Kone объявила об уходе с российского рынка (это произошло 3 марта — прим. URA.RU), с подрядчиками возникли проблемы. Они решаются. Также пришлось менять маршрут доставки импортной химии, закупленной для шпона», — рассказали корреспонденту в компании «Принцип», реализующей проект. Вторую очередь ЖК (третья, четвертая и пятая секции) планируют достроить в 2023 году. Уже известно, что, помимо Куйвашева, в ЖК купили квартиры многие известные в политической- и бизнес-тусовке горожане. Среди них, например, владелец «Принципа» Геннадий Черных, экс-председатель правления банка «Кольцо Урала» Сергей Грудинин, директор парка Маяковского Павел Зубакин, сотрудник полпредства президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, депутат гордумы Виталий Чачин, начальник Свердловской дирекции инфраструктуры РЖД Игорь Баринов, ресторатор Сергей Тихненко. Часть жильцов, получивших ключи от квартир (чтобы начать ремонты), возмутилась размером платы за содержание жилья — 137 рублей за квадратный метр (то есть за квартиру в 100 квадратных метров надо будет платить 16-20 тысяч рублей в месяц или 182-240 тысяч в год). До 29 июля среди жильцов идет голосование, устанавливать ли новый тариф.