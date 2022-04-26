Клубный дом «Ленина, 8» пока сдан лишь частично Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жильцы клубного дома LVIII («Ленина, 8», угол Ленина—Попова), в котором губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приобрел себе квартиру, составили письмо с требованиями к УК «Принцип-Сервис» и начали сбор подписей. Главный вопрос, которых их интересует, — почему УК подняла тариф за содержание жилья до 137 рублей за квадратный метр? Документ есть в распоряжении редакции URA.RU. Ситуацию пояснил один из жильцов новостройки.

«Для более конструктивного диалога во время собраний собственников просим предоставить нам доступ к данным и документам, являющимся основными в процессах содержания и обслуживания дома», — начинается письмо-обращение от жильцов. Среди информации, которую они запрашивают, — реестр собственников, техническая документация инженерных систем, обоснование системы калькуляции тарифной ставки за содержание жилья в 137 рублей за кв. метр, техзадания для обслуживающего персонала и его обязанности. Кроме того, жильцов интересует информация о контрагентах, с которыми УК заключила договоры на обслуживание дома.

Евгений Куйвашев купил квартиру в ипотеку в июле 2021 года. Площадь жилья главы региона в официальных документах не указана, однако квартиры в этом доме варьируются от 50 до 162 квадратных метров. Самая дорогая из квартир в этом ЖК стоит более 44 миллионов рублей. Две из пяти секций ЖК уже построены, полностью он будет сдан во втором квартале 2023 года. В департаменте информполитики Свердловской области, где корреспондент URA.RU запросил комментарий, ответили, что «указанный вопрос не находится в ведении департамента».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам