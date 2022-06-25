25 июня 2022

Варламов назвал «кринжем недели» слова главы уральского завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, варламов илья
Илья Варламов в новом выпуске своего шоу вспомнил высказывание Дениса Тасакова Фото:

Блогер Илья Варламов (3,54 млн подписчиков на YouTube) в очередном выпуске передачи «Че происходит» назвал кринжем (ситуации, вызывающие неловкость и стыд, — прим. ред.) слова директора Уральского компрессорного завода Дениса Тасакова, который притянул Великую Отечественную войну к задержке зарплат сотрудникам. Выпуск появился на youtube-канале Ильи Варламова.

«В рубрике „кринж недели“ побеждает гендиректор Уральского компрессорного завода Денис Тасаков. Сотрудники начали забастовку, что Тасакова возмутило. Потом он заявил, что в тот же день рабочие получат зарплату, но только за апрель. А те, кто забастовки не устраивает и ведет себя тихо, получат и за апрель, и за май», — рассказал Варламов и припомнил полную цитату Тасакова.

«Все должны понимать ситуацию — в ВОВ никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. Сейчас все такие умные стали — забастовки у нас. Хотя не выходят на работу 50 человек, а коллектив — 370», — заявил Тасаков. Варламов поехидничал и посоветовал сотрудникам затянуть пояса потуже и потерпеть.

8 июня стало известно о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

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Блогер Илья Варламов (3,54 млн подписчиков на YouTube) в очередном выпуске передачи «Че происходит» назвал кринжем (ситуации, вызывающие неловкость и стыд, — прим. ред.) слова директора Уральского компрессорного завода Дениса Тасакова, который притянул Великую Отечественную войну к задержке зарплат сотрудникам. Выпуск появился на youtube-канале Ильи Варламова. «В рубрике „кринж недели“ побеждает гендиректор Уральского компрессорного завода Денис Тасаков. Сотрудники начали забастовку, что Тасакова возмутило. Потом он заявил, что в тот же день рабочие получат зарплату, но только за апрель. А те, кто забастовки не устраивает и ведет себя тихо, получат и за апрель, и за май», — рассказал Варламов и припомнил полную цитату Тасакова. «Все должны понимать ситуацию — в ВОВ никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он под угрозой срыва. Люди погибают, и это, мне кажется, важнее. Сейчас все такие умные стали — забастовки у нас. Хотя не выходят на работу 50 человек, а коллектив — 370», — заявил Тасаков. Варламов поехидничал и посоветовал сотрудникам затянуть пояса потуже и потерпеть. 8 июня стало известно о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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