Губернатор ХМАО Комарова отправится на выставку в Екатеринбург

Комарова планирует заключить ряд соглашений с губернатором Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что примет участие в работе выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Информация об этом размещена в telegram-канале Комаровой.

«Завтра работаю на Международной промышленной выставке „Иннопром-2022“ в Екатеринбурге. В фокусе работы на „Иннопроме“ — развитие межрегиональных отношений», — написала губернатор.

На выставке планируется заключить ряд межрегиональных договоров. Особенно тесное сотрудничество предполагается с губернатором Пермского края Дмитрием Манохиным.

Также Комарова рассказала, что на стенде ХМАО будут представлены новые IT-решения по безопасности и устройству городов от компании «Сирин», инновационные технологии переработки дикоросов и производства югорского иван-чая от компаний «Алекс+» и «Чайный Дом „Чистота“». Также будут работать индивидуальные предприниматели.

Ранее URA.RU рассказало о том, что губернатор ХМАО подписала договор о сотрудничестве с Якутией. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.