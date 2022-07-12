Челябинец поехал за курганскими грибами и попытался украсть трубы. Фото

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Ремонт дорог. Курган, ремонтные работы, водопроводные трубы, дорожные работы, улица савельева, ремонт дорог
Подозреваемого в преступлении заметили во время погрузки труб (архивное фото) Фото:

Жителя Челябинска, который приехал в Щучанский муниципальный округ Курганской области за грибами, обвиняют в попытке кражи труб. Данная информация была размещена 12 июля на сайте областного УМВД.

«Демонтированные ранее трубы от старого нефтепровода складировались у леса вблизи села Пивкино и никем не охранялись. Их приметил 41-лений житель города Челябинска, когда ездил за грибами», — указано в сообщении.

Охранники одной из организации заметили, что трубы пытаются увезти с помощью специальной техники, и сообщили в полицию. Челябинца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ущерб от его действий оценили в 120 тыс. рублей. Мужчину обвиняют в покушении на кражу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Трубы пытались увезти с помощью специальной техники
Фото:
Трубы лежали возле села Пивкино
Фото:

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Жителя Челябинска, который приехал в Щучанский муниципальный округ Курганской области за грибами, обвиняют в попытке кражи труб. Данная информация была размещена 12 июля на сайте областного УМВД. «Демонтированные ранее трубы от старого нефтепровода складировались у леса вблизи села Пивкино и никем не охранялись. Их приметил 41-лений житель города Челябинска, когда ездил за грибами», — указано в сообщении. Охранники одной из организации заметили, что трубы пытаются увезти с помощью специальной техники, и сообщили в полицию. Челябинца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ущерб от его действий оценили в 120 тыс. рублей. Мужчину обвиняют в покушении на кражу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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