Жителя Челябинска, который приехал в Щучанский муниципальный округ Курганской области за грибами, обвиняют в попытке кражи труб. Данная информация была размещена 12 июля на сайте областного УМВД.
«Демонтированные ранее трубы от старого нефтепровода складировались у леса вблизи села Пивкино и никем не охранялись. Их приметил 41-лений житель города Челябинска, когда ездил за грибами», — указано в сообщении.
Охранники одной из организации заметили, что трубы пытаются увезти с помощью специальной техники, и сообщили в полицию. Челябинца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ущерб от его действий оценили в 120 тыс. рублей. Мужчину обвиняют в покушении на кражу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Трубы пытались увезти с помощью специальной техники
Фото: сайт УМВД России по Курганской области
Трубы лежали возле села Пивкино
Фото: сайт УМВД России по Курганской области
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Жителя Челябинска, который приехал в Щучанский муниципальный округ Курганской области за грибами, обвиняют в попытке кражи труб. Данная информация была размещена 12 июля на сайте областного УМВД. «Демонтированные ранее трубы от старого нефтепровода складировались у леса вблизи села Пивкино и никем не охранялись. Их приметил 41-лений житель города Челябинска, когда ездил за грибами», — указано в сообщении. Охранники одной из организации заметили, что трубы пытаются увезти с помощью специальной техники, и сообщили в полицию. Челябинца задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ущерб от его действий оценили в 120 тыс. рублей. Мужчину обвиняют в покушении на кражу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.