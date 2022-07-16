Рост заболеваемости коронавирусом начался в Челябинской области

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Челябинской области. По данным регионального минздрава, за последние сутки COVID-19 выявлен у 107 человек.
«Подтверждено 336 189 случаев заболевания COVID-19. Плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — трое. Больных COVID-19 — 1 712 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Рост числа заболевших наблюдается третий день. За сутки выздоровели три человека, всего с начала пандемии — 325 353 пациента. Скончался один заболевший.
В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Ранее сообщалось, что новая волна COVID-19 может прийти в Россию в сентябре.
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