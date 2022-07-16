Рост заболеваемости коронавирусом начался в Челябинской области

17 июля 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Число заболевших увеличивается третий день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Челябинской области. По данным регионального минздрава, за последние сутки COVID-19 выявлен у 107 человек. «Подтверждено 336 189 случаев заболевания COVID-19. Плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — трое. Больных COVID-19 — 1 712 человек», — говорится в сообщении ведомства. Рост числа заболевших наблюдается третий день. За сутки выздоровели три человека, всего с начала пандемии — 325 353 пациента. Скончался один заболевший. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Ранее сообщалось, что новая волна COVID-19 может прийти в Россию в сентябре. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Челябинской области. По данным регионального минздрава, за последние сутки COVID-19 выявлен у 107 человек. «Подтверждено 336 189 случаев заболевания COVID-19. Плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — трое. Больных COVID-19 — 1 712 человек», — говорится в сообщении ведомства. Рост числа заболевших наблюдается третий день. За сутки выздоровели три человека, всего с начала пандемии — 325 353 пациента. Скончался один заболевший. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Ранее сообщалось, что новая волна COVID-19 может прийти в Россию в сентябре.