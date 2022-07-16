16 июля 2022
15 июля 2022

Рост заболеваемости коронавирусом начался в Челябинской области

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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Число заболевших увеличивается третий день Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Челябинской области. По данным регионального минздрава, за последние сутки COVID-19 выявлен у 107 человек.

«Подтверждено 336 189 случаев заболевания COVID-19. Плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — трое. Больных COVID-19 — 1 712 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Рост числа заболевших наблюдается третий день. За сутки выздоровели три человека, всего с начала пандемии — 325 353 пациента. Скончался один заболевший.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Ранее сообщалось, что новая волна COVID-19 может прийти в Россию в сентябре.

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Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Челябинской области. По данным регионального минздрава, за последние сутки COVID-19 выявлен у 107 человек. «Подтверждено 336 189 случаев заболевания COVID-19. Плюс 107 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — трое. Больных COVID-19 — 1 712 человек», — говорится в сообщении ведомства. Рост числа заболевших наблюдается третий день. За сутки выздоровели три человека, всего с начала пандемии — 325 353 пациента. Скончался один заболевший. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Ранее сообщалось, что новая волна COVID-19 может прийти в Россию в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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