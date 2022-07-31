31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

В Челябинске с торгов продадут девять недостроев

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейский молоток, молоток, заседание, юристы, право, юриспруденция, суды
Аукционы назначены на 2, 9, 16, 23 и 30 августа Фото:

Власти Челябинска в августе выставят на торги девять недостроев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям объявил сразу восемь аукционов по продаже девяти объектов незавершенного строительства, изъятых у собственников по решениям суда. Первые торги состоятся уже завтра, второго августа», — уточнили в пресс-службе

Восемь аукционов по продаже девяти городских недостроев пройдут 2, 9, 16, 23 и 30 августа. На продажу будут выставлены: здание по улице Воробьева, 31 со степенью готовности объекта 20 процентов, объект по улице Батумской, степень готовности составляет девять процентов, а также известное здание по улице Васенко, 94.

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что власти продолжат изымать у собственников пустыри, гаражи и заброшенные объекты. Как отметила мэр, у администрации есть для этого действенный механизм.

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Власти Челябинска в августе выставят на торги девять недостроев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям объявил сразу восемь аукционов по продаже девяти объектов незавершенного строительства, изъятых у собственников по решениям суда. Первые торги состоятся уже завтра, второго августа», — уточнили в пресс-службе Восемь аукционов по продаже девяти городских недостроев пройдут 2, 9, 16, 23 и 30 августа. На продажу будут выставлены: здание по улице Воробьева, 31 со степенью готовности объекта 20 процентов, объект по улице Батумской, степень готовности составляет девять процентов, а также известное здание по улице Васенко, 94. Ранее мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что власти продолжат изымать у собственников пустыри, гаражи и заброшенные объекты. Как отметила мэр, у администрации есть для этого действенный механизм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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