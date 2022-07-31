В Челябинске с торгов продадут девять недостроев

Аукционы назначены на 2, 9, 16, 23 и 30 августаФото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book
Власти Челябинска в августе выставят на торги девять недостроев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям объявил сразу восемь аукционов по продаже девяти объектов незавершенного строительства, изъятых у собственников по решениям суда. Первые торги состоятся уже завтра, второго августа», — уточнили в пресс-службе
Восемь аукционов по продаже девяти городских недостроев пройдут 2, 9, 16, 23 и 30 августа. На продажу будут выставлены: здание по улице Воробьева, 31 со степенью готовности объекта 20 процентов, объект по улице Батумской, степень готовности составляет девять процентов, а также известное здание по улице Васенко, 94.
Ранее мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что власти продолжат изымать у собственников пустыри, гаражи и заброшенные объекты. Как отметила мэр, у администрации есть для этого действенный механизм.
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Власти Челябинска в августе выставят на торги девять недостроев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям объявил сразу восемь аукционов по продаже девяти объектов незавершенного строительства, изъятых у собственников по решениям суда. Первые торги состоятся уже завтра, второго августа», — уточнили в пресс-службе Восемь аукционов по продаже девяти городских недостроев пройдут 2, 9, 16, 23 и 30 августа. На продажу будут выставлены: здание по улице Воробьева, 31 со степенью готовности объекта 20 процентов, объект по улице Батумской, степень готовности составляет девять процентов, а также известное здание по улице Васенко, 94. Ранее мэр Челябинска Наталья Котова заявила, что власти продолжат изымать у собственников пустыри, гаражи и заброшенные объекты. Как отметила мэр, у администрации есть для этого действенный механизм.