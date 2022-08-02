Аналитик раскрыл, когда в России рухнут цены на продукты

В ноябре стоимость овощей и фруктов в России вырастет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поступление на прилавки магазинов овощей и фруктов нового урожая максимально снизит цены на некоторые продукты питания. Такой информацией поделился аналитик Иван Федяков.

«С середины лета в России происходит дефляция. Росстат считает инфляцию в том числе по „борщевому набору“ -, базовым продуктам, которые россияне потребляют каждый день. Профицит предложения на рынке приводит к снижению цен», — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что цены на овощи и фрукты в России минимальны в сентябре. При этом в ноябре стоимость этой категории товаров снова вырастает.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что ряд импортных продуктов, таких как пальмовое масло, пиво, сладости, сыры и колбасы, к осени, наоборот, подорожают. Это связано с ростом цен на пластик, бумагу, краски и тару.