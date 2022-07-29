Экономист Долгова назвала продукты, которые подорожают к осени

30 июля 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

К осени в России подешевеет только отечественный урожай, считает Мария Долгова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Ряд импортных продуктов, таких как пальмовое масло, пиво, сладости, сыры и колбасы подорожает к осени. Таким мнением поделилась доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. «Например, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — заявила Мария Долгова «Прайму». Она уточнила, что также продукты товары подорожают из-за роста цен на пластик, бумагу, краски и тару. Еще, по ее мнению, повысятся цены на продукты, зависящие от природно-климатических условий. Эксперт считает, что подешевеют только отечественные овощи и фрукты, основной урожай которых собирается в августе и сентябре. «Укрепление рубля в настоящее время способствует снижению цен на импортные товары, но если произойдет ослабление национальной валюты, то это будет иметь обратное воздействие на динамику потребительских цен на продовольствие», — заключила Долгова. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ рассмотрит возможность снижения НДС на социально значимые продукты. В Госдуме РФ предложили создать социальные дисконтные карты и раздать их нуждающимся россиянам. В Минэкономразвития РФ отметили, что годовая инфляция в России замедлилась.

Ряд импортных продуктов, таких как пальмовое масло, пиво, сладости, сыры и колбасы подорожает к осени. Таким мнением поделилась доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. «Например, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — заявила Мария Долгова «Прайму». Она уточнила, что также продукты товары подорожают из-за роста цен на пластик, бумагу, краски и тару. Еще, по ее мнению, повысятся цены на продукты, зависящие от природно-климатических условий. Эксперт считает, что подешевеют только отечественные овощи и фрукты, основной урожай которых собирается в августе и сентябре. «Укрепление рубля в настоящее время способствует снижению цен на импортные товары, но если произойдет ослабление национальной валюты, то это будет иметь обратное воздействие на динамику потребительских цен на продовольствие», — заключила Долгова. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ рассмотрит возможность снижения НДС на социально значимые продукты. В Госдуме РФ предложили создать социальные дисконтные карты и раздать их нуждающимся россиянам. В Минэкономразвития РФ отметили, что годовая инфляция в России замедлилась.