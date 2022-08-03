Такой пункт открылся в торговом центре «Мега» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге IKEA открыла магазин для приема офлайн-заказов (покупки вживую, а не через интернет — прим. ред.). Об этом корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«В IKEA в ТЦ „Мега“ в Екатеринбурге теперь можно сделать офлайн-заказ. Для этого рядом с магазином открыли стойки, где консультанты помогут оформить заказ», — рассказал читатель URA.RU.

По словам читателя, в день открытия, 3 августа, рядом со стойкой IKEA не было очередей. В самом магазине заявили, что офлайн-заказы принимают в тестовом режиме.

Ранее агентство писало, что магазин «Шведские продукты» от IKEA в Екатеринбурге неожиданно возобновил работу 1 августа. В марте IKEA закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть объявила онлайн-распродажу, однако в первый же день сайт IKEA перестал работать.