В Курганской области на трассе, которая ведет в Екатеринбург, во время сильного задымления произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
«Трасса Курган — Екатеринбург. Перед поворотом на Кособродск. Видимость нулевая, произошло ДТП», — написал пользователь Стас Прокопьев в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».
К посту мужчина прикрепил видео. На нем можно заметить задымленную трассу, на обочине которой стоят машины. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться в пресс-службу областного УГИБДД.
Глава Банниковского сельсовета Каргапольского муниципального округа Павел Зырянов объяснил URA.RU, что недалеко от трассы тлеют торфяники «Угрозы населенным пунктам нет. Провели опашку», — рассказал Зырянов. Он рассказал, что задымленность на дороге возникла в безветренную погоду.
Ранее стало известно, что в Курганской области до 11—13 августа ожидается засушливая жаркая погода. Из-за нее оперативные штабы муниципальных образований по предупреждению пожаров стали работать ежедневно.
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