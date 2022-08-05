На задымленной курганской трассе в Екатеринбург произошло ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Водители жаловались на нулевую видимость на трассе, где произошло ДТП Фото:

В Курганской области на трассе, которая ведет в Екатеринбург, во время сильного задымления произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

«Трасса Курган — Екатеринбург. Перед поворотом на Кособродск. Видимость нулевая, произошло ДТП», — написал пользователь Стас Прокопьев в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

К посту мужчина прикрепил видео. На нем можно заметить задымленную трассу, на обочине которой стоят машины. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться в пресс-службу областного УГИБДД.

Глава Банниковского сельсовета Каргапольского муниципального округа Павел Зырянов объяснил URA.RU, что недалеко от трассы тлеют торфяники «Угрозы населенным пунктам нет. Провели опашку», — рассказал Зырянов. Он рассказал, что задымленность на дороге возникла в безветренную погоду.

Ранее стало известно, что в Курганской области до 11—13 августа ожидается засушливая жаркая погода. Из-за нее оперативные штабы муниципальных образований по предупреждению пожаров стали работать ежедневно.

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В Курганской области на трассе, которая ведет в Екатеринбург, во время сильного задымления произошло ДТП. Об этом сообщили пользователи соцсетей. «Трасса Курган — Екатеринбург. Перед поворотом на Кособродск. Видимость нулевая, произошло ДТП», — написал пользователь Стас Прокопьев в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган». К посту мужчина прикрепил видео. На нем можно заметить задымленную трассу, на обочине которой стоят машины. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться в пресс-службу областного УГИБДД. Глава Банниковского сельсовета Каргапольского муниципального округа Павел Зырянов объяснил URA.RU, что недалеко от трассы тлеют торфяники «Угрозы населенным пунктам нет. Провели опашку», — рассказал Зырянов. Он рассказал, что задымленность на дороге возникла в безветренную погоду. Ранее стало известно, что в Курганской области до 11—13 августа ожидается засушливая жаркая погода. Из-за нее оперативные штабы муниципальных образований по предупреждению пожаров стали работать ежедневно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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