AM: поддержка Украины американцами скоро сведется к нулю

08 августа 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Поддержка Украины для США стала трендом, который скоро сменится на новый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Украины американцами стала модным трендом, которому скоро на замену придет новый тренд. Так считает профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер. «Covid-19 все еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. По всей вероятности, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт завершится», — написал он для журнала The American Conservative. По его наблюдениям, в американском обществе так устроено, что одна «актуальная повестка» затмевает все остальные и становится будто бы огромной и единственной проблемой для всех. Таким образом, другие проблемы уходят на второй план, в то же время «актуальная повестка» как бы оправдывает бездействие по остальным вопросам. Он убежден, что жителям Америки на самом деле нет никакого дела до ситуации на Украине. «В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?» — спросил профессор. Ранее колумнист Forbes Джена Барнс говорила о том, что когда спецоперация на Украине только началась, многие активно поддерживали Киев. Сейчас же люди начинают уставать от этой повестки, и «теперь их отвлекают любые события в мире, наполненном новостями». Специальная операция по демилитаризация и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поддержка Украины американцами стала модным трендом, которому скоро на замену придет новый тренд. Так считает профессор американского университета Хьюстон-Даунтаун Адам Эллвангер. «Covid-19 все еще бушевал в стране, когда мы переключились на Украину. По всей вероятности, нам придумают новый курс еще до того, как конфликт завершится», — написал он для журнала The American Conservative. По его наблюдениям, в американском обществе так устроено, что одна «актуальная повестка» затмевает все остальные и становится будто бы огромной и единственной проблемой для всех. Таким образом, другие проблемы уходят на второй план, в то же время «актуальная повестка» как бы оправдывает бездействие по остальным вопросам. Он убежден, что жителям Америки на самом деле нет никакого дела до ситуации на Украине. «В следующий раз, когда вы увидите американца с украинским флагом, спросите себя: может ли он найти эту страну на карте?» — спросил профессор. Ранее колумнист Forbes Джена Барнс говорила о том, что когда спецоперация на Украине только началась, многие активно поддерживали Киев. Сейчас же люди начинают уставать от этой повестки, и «теперь их отвлекают любые события в мире, наполненном новостями». Специальная операция по демилитаризация и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.