Офицер США Блэк: Вашингтон вынудил Россию начать спецоперацию

10 августа 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

США не собираются решать конфликт разумно, вынуждая Россию защищаться, считает Ричард Блэк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Карибский кризис и украинский конфликт схожи по всей сути, однако сейчас США не намерены предлагать Москве разумных решений. Об этом заявил бывший сенатор штата Вирджиния, полковник в отставке Ричард Блэк. «Хорошо, что [во время Карибского кризиса] руководители СССР и США смогли договориться и вывезли ядерные ракеты из Турции и с Кубы», — заявил Ричард Блэк во время трансляции в Twitter (заблокирован в РФ). Однако сейчас, считает экс-полковник, Соединенные Штаты не собираются предлагать России «разумного выхода из ситуации», а Москве просто приходится защищать свои интересы и устранять угрозы существованию государства. Он также отметил, что американское руководство с 2014 года последовательно обостряло украинский конфликт, вооружая Киев и обещая разметить ядерные ракеты НАТО на территории Украины. Бывший сенатор добавил, что рано или поздно Североатлантический альянс все равно бы разместил свою инфраструктуру в соседской для России стране. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США навязывают миру новую холодную войну. The Washington Post отметила, что новая холодная война оказажется США не по силам. Тем временем журналисты Wall Street Journal считают, что президент России Владимир Путин открыл второй фронт в противостоянии с Украиной. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основная задача альянса — не допустить перерастания конфликта на Украине в войну с Россией, дополняет RT. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что нынешняя ситуация «гораздо хуже холодной войны», передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Карибский кризис и украинский конфликт схожи по всей сути, однако сейчас США не намерены предлагать Москве разумных решений. Об этом заявил бывший сенатор штата Вирджиния, полковник в отставке Ричард Блэк. «Хорошо, что [во время Карибского кризиса] руководители СССР и США смогли договориться и вывезли ядерные ракеты из Турции и с Кубы», — заявил Ричард Блэк во время трансляции в Twitter (заблокирован в РФ). Однако сейчас, считает экс-полковник, Соединенные Штаты не собираются предлагать России «разумного выхода из ситуации», а Москве просто приходится защищать свои интересы и устранять угрозы существованию государства. Он также отметил, что американское руководство с 2014 года последовательно обостряло украинский конфликт, вооружая Киев и обещая разметить ядерные ракеты НАТО на территории Украины. Бывший сенатор добавил, что рано или поздно Североатлантический альянс все равно бы разместил свою инфраструктуру в соседской для России стране. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США навязывают миру новую холодную войну. The Washington Post отметила, что новая холодная война оказажется США не по силам. Тем временем журналисты Wall Street Journal считают, что президент России Владимир Путин открыл второй фронт в противостоянии с Украиной. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основная задача альянса — не допустить перерастания конфликта на Украине в войну с Россией, дополняет RT. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что нынешняя ситуация «гораздо хуже холодной войны», передает «Национальная служба новостей».