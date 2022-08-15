В Горловке из-за обстрела ВСУ загорелась исправительная колония

16 августа 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

От ударов ВСУ загорелась колония в Горловке Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В одном из зданий исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) произошло возгорание. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. «В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки)», — написал он в своем telegram-канале. По словам Приходько, пострадавших от пожара нет, МЧС ликвидирует пламя. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. Ранее Украинские солдаты обстреляли в нем химический концерн «Стирол». Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритетом российской армии является защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

В одном из зданий исправительной колонии в Горловке в Донецкой Народной Республике из-за обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) произошло возгорание. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. «В результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии по адресу: ул. Живописная, 1 (Никитовский район Горловки)», — написал он в своем telegram-канале. По словам Приходько, пострадавших от пожара нет, МЧС ликвидирует пламя. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. Ранее Украинские солдаты обстреляли в нем химический концерн «Стирол». Спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритетом российской армии является защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.