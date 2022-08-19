Свердловские силовики открыли огонь по автомобилю пьяного гонщика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Олегом Дудко, дело о стрельбе в Тимониченко. Екатеринбург, пистолет, табельное оружие, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы, огнестрельное оружие
Силовики открыли стрельбу во время погони Фото:

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным екатеринбуржцем, в ходе которой обстреляли его автомобиль и погнались за дебоширом в лес. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Трудно сказать, сколько по времени представителям МВД пришлось бы гоняться за неадекватным гражданином. Точку в этой истории инспекторы поставили, когда после неоднократных призывов об остановке машины применили табельное оружие», — сообщил Горелых.

Он подчеркнул, что силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем стали стрелять по колесам. Одна из пуль попала в переднее колесо, после чего екатеринбуржец выбежал из машины и побежал в лес около деревни Старые Решеты. Там пьяный водитель в одних плавках прыгнул в водоем и попытался уплыть от правоохранителей.

Когда екатеринбуржец замерз и оказался искусан комарами, он решил сдаться полиции. Ему грозит крупный штраф и лишение права управлять автомобилем до двух лет. Ранее мужчину судили за преступления с наркотиками, а также 20 раз составляли протокол за нарушение правил дорожного движения.

Ранее полковник Горелых сообщал о погоне со стрельбой за близнецами-гонщиками на внедорожнике Lexus. Водителя машины и пассажира задержали.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным екатеринбуржцем, в ходе которой обстреляли его автомобиль и погнались за дебоширом в лес. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Трудно сказать, сколько по времени представителям МВД пришлось бы гоняться за неадекватным гражданином. Точку в этой истории инспекторы поставили, когда после неоднократных призывов об остановке машины применили табельное оружие», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем стали стрелять по колесам. Одна из пуль попала в переднее колесо, после чего екатеринбуржец выбежал из машины и побежал в лес около деревни Старые Решеты. Там пьяный водитель в одних плавках прыгнул в водоем и попытался уплыть от правоохранителей. Когда екатеринбуржец замерз и оказался искусан комарами, он решил сдаться полиции. Ему грозит крупный штраф и лишение права управлять автомобилем до двух лет. Ранее мужчину судили за преступления с наркотиками, а также 20 раз составляли протокол за нарушение правил дорожного движения. Ранее полковник Горелых сообщал о погоне со стрельбой за близнецами-гонщиками на внедорожнике Lexus. Водителя машины и пассажира задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...