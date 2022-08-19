Силовики открыли стрельбу во время погони Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным екатеринбуржцем, в ходе которой обстреляли его автомобиль и погнались за дебоширом в лес. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Трудно сказать, сколько по времени представителям МВД пришлось бы гоняться за неадекватным гражданином. Точку в этой истории инспекторы поставили, когда после неоднократных призывов об остановке машины применили табельное оружие», — сообщил Горелых.

Он подчеркнул, что силовики сделали предупредительные выстрелы в воздух, а затем стали стрелять по колесам. Одна из пуль попала в переднее колесо, после чего екатеринбуржец выбежал из машины и побежал в лес около деревни Старые Решеты. Там пьяный водитель в одних плавках прыгнул в водоем и попытался уплыть от правоохранителей.

Когда екатеринбуржец замерз и оказался искусан комарами, он решил сдаться полиции. Ему грозит крупный штраф и лишение права управлять автомобилем до двух лет. Ранее мужчину судили за преступления с наркотиками, а также 20 раз составляли протокол за нарушение правил дорожного движения.

Ранее полковник Горелых сообщал о погоне со стрельбой за близнецами-гонщиками на внедорожнике Lexus. Водителя машины и пассажира задержали.