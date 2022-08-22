22 августа 2022

Экс-сотрудник челябинского СИЗО получил 8,5 года за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Заключенные платили ему за улучшение условий содержания Фото:

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении бывшего начальника оперативного отдела СИЗО-3 Максима Маркова. За получение взяток от заключенных он приговорен к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«В период с 2020 по 2021 год осужденный получил две взятки от двух заключенных на общую сумму около 270 тысяч рублей за общее покровительство и послабление условий содержания. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН по региону», — рассказала Наталья Мамаева.

В результате за два эпизода взяток и превышение должностных полномочий Марков получил срок в колонии строгого режима, штраф в десятикратном размере суммы взятки, а также лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 7 лет. С мая 2021 года мужчина содержится под стражей. Вину он признал. Приговор не вступил в силу.

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Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении бывшего начальника оперативного отдела СИЗО-3 Максима Маркова. За получение взяток от заключенных он приговорен к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 2,4 млн рублей. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «В период с 2020 по 2021 год осужденный получил две взятки от двух заключенных на общую сумму около 270 тысяч рублей за общее покровительство и послабление условий содержания. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН по региону», — рассказала Наталья Мамаева. В результате за два эпизода взяток и превышение должностных полномочий Марков получил срок в колонии строгого режима, штраф в десятикратном размере суммы взятки, а также лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 7 лет. С мая 2021 года мужчина содержится под стражей. Вину он признал. Приговор не вступил в силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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