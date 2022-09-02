США хотят проверить ядерные объекты России

Reuters: США настаивают на инспекции ядерных вооружений России
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Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., шахтеры
Белый дом хочет посмотреть на российское ядерное оружие Фото:

Администрация президента США Джо Байдена не будет возобновлять переговоры по договору о взаимном сокращении арсеналов ядерных вооружений с Россией (ДСНВ), пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг у друга. Статья об этом вышла в издании Reuters.

«Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ. Мы пытаемся работать с русскими в этом направлении», — говорится в информации со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 года США и Россия прекратили инспекции ядерных объектов. Однако из-за российско-украинского конфликта в ядерном вопросе между сторонами выросла напряженность.

Ранее о том, что возобновление переговоров с США по ДСНВ должно проходить без каких-либо одолжений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он подчеркнул, что диалог по ядерному оружию со Штатами необходим.

Россия покинула Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), тем самым лишив Штаты возможности проверять свои ядерные объекты, пишет Nation News. В ООН призвали Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3, дополняет «Национальная служба новостей».

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Администрация президента США Джо Байдена не будет возобновлять переговоры по договору о взаимном сокращении арсеналов ядерных вооружений с Россией (ДСНВ), пока стороны не возобновят инспекции объектов ядерного оружия друг у друга. Статья об этом вышла в издании Reuters. «Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ. Мы пытаемся работать с русскими в этом направлении», — говорится в информации со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома. Из-за пандемии коронавируса в 2020 года США и Россия прекратили инспекции ядерных объектов. Однако из-за российско-украинского конфликта в ядерном вопросе между сторонами выросла напряженность. Ранее о том, что возобновление переговоров с США по ДСНВ должно проходить без каких-либо одолжений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако он подчеркнул, что диалог по ядерному оружию со Штатами необходим. Россия покинула Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), тем самым лишив Штаты возможности проверять свои ядерные объекты, пишет Nation News. В ООН призвали Россию и США подписать новый договор на смену СНВ-3, дополняет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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