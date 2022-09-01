Коммунальщики отказались спасать жителей Магнитогорска от нашествия клопов

Управляющая компания отказалась спасать жителей Магнитогорска от нашествия клопов

Клопы лезут к жителям в квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющая компания «Пионер» из Магнитогорска заявила, что не уполномочена заниматься обрезкой деревьев в доме на улице Трамвайная, 19, где жители пожаловались на отсутствие света и нашествие клопов. Об этом URA.RU заявил юрисконсульт компании Дмитрий Теплых.

«Управляющая организация в рамках договора управления многоквартирным домом осуществляет содержание и ремонт общего. Деревья и иные зеленые насаждения не входят в состав общего имущества дома за исключением случаев, когда они растут в границах сформированного земельного участка, на котором расположен дом. Земельный участок под домом №19 по улице Трамвайная в Магнитогорске не сформирован, спорные деревья расположены на муниципальной территории, соответственно, у управляющей организации „Пионер“ отсутствует обязанность по содержанию и обрезке этих зеленых насаждений», — заявили в компании.

Там рассказали, что заявки на обрезку деревьев возле проблемного дома поступают от жителей регулярно. Раньше управляющая компания принимала такие заявки и направляла их в администрацию города, то есть выполняла функцию «почтальона». В частности, заявка отправлялась в 2018 году. На нее пришел ответ, что деревья обрежут силами МБУ «ДСУ».

Жителям посоветовали обращаться либо самостоятельно напрямую в администрацию города, либо через председателя коллективного товарищества собственников жилья. Жители дома ранее рассказали, что уже писали обращение в администрацию, но это ни к чему не привело. Деревья растут вплотную к окнам, из-за чего в квартиры лезут клопы, также в помещения на попадает дневной свет.