В Челябинске выставлен на продажу магазин мебели и интерьера в ТРК «Куба»

В ТРК продают крупный магазин с отдельным входом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В торгово-развлекательном центре «Куба» в Челябинске выставлен на продажу большой магазин мебели и интерьера с отдельным входом. За 337 квадратных метров торговых площадей собственник желает выручить 33,7 миллионов рублей.

«Продается нежилое помещение торгового назначения на первой линии, с отдельным входом со стороны ул. Цвиллинга. Большое количество якорных объектов генерирует высокий трафик потенциальных клиентов и покупателей, высокая плотность платежеспособного контингента», — указано в объявлении на сайте «Авито».

По данным владельца помещения, площадь торговых залов составляют 204 и 67,2 квадратных метров. Одним из преимуществ данного предложения собственник указал, что объект находится в здании ТРК «Куба», однако на него не распространяются требования к помещениям комплекса.

Ранее в Челябинске было выставлено на продажу двухэтажное здание-амфитеатр. За строение площадью 2,7 тысяч квадратных метров собственник желает получить 120 миллионов рублей.