В торгово-развлекательном центре «Куба» в Челябинске выставлен на продажу большой магазин мебели и интерьера с отдельным входом. За 337 квадратных метров торговых площадей собственник желает выручить 33,7 миллионов рублей.
«Продается нежилое помещение торгового назначения на первой линии, с отдельным входом со стороны ул. Цвиллинга. Большое количество якорных объектов генерирует высокий трафик потенциальных клиентов и покупателей, высокая плотность платежеспособного контингента», — указано в объявлении на сайте «Авито».
По данным владельца помещения, площадь торговых залов составляют 204 и 67,2 квадратных метров. Одним из преимуществ данного предложения собственник указал, что объект находится в здании ТРК «Куба», однако на него не распространяются требования к помещениям комплекса.
Ранее в Челябинске было выставлено на продажу двухэтажное здание-амфитеатр. За строение площадью 2,7 тысяч квадратных метров собственник желает получить 120 миллионов рублей.
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