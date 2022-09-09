В Кремле воздержались от прогнозов по дате референдума в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложенные сценарии присоединения Донбасса к России

09 сентября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Кремле не стали комментировать возможные сценарии присоединения Донбасса и освобожденных территорий Украины к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле не стали комментировать возможную дату проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях. Как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это — вопрос, ответ на который могут дать сами жители. «Главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением граждан. Людей, которые живут на этих территориях», — заявил Песков. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что символично было бы провести референдумы на освобожденных территориях в День народного единства. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что «логичным и обоснованным в нынешней ситуации будет присоединение освобожденных территорий без референдумов». Это вопрос «политической воли», по его мнению, так как история с Крымом и Севастополем показала, что хоть и был референдум, его итоги Запад не признает.

В Кремле не стали комментировать возможную дату проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях. Как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это — вопрос, ответ на который могут дать сами жители. «Главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением граждан. Людей, которые живут на этих территориях», — заявил Песков. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что символично было бы провести референдумы на освобожденных территориях в День народного единства. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что «логичным и обоснованным в нынешней ситуации будет присоединение освобожденных территорий без референдумов». Это вопрос «политической воли», по его мнению, так как история с Крымом и Севастополем показала, что хоть и был референдум, его итоги Запад не признает.