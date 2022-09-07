Турчак: референдумы в Донбассе нужно провести 4 ноября

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Андрей Турчак считает, что референдумы должны пройти в День народного единства РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Референдумы в Донбассе и в других регионах, освобожденных армией РФ в ходе спецоперации на Украине, нужно провести в День народного единства — 4 ноября. Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

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Референдумы в Донбассе и в других регионах, освобожденных армией РФ в ходе спецоперации на Украине, нужно провести в День народного единства — 4 ноября. Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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