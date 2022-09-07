Турчак: референдумы в Донбассе нужно провести 4 ноября

Андрей Турчак считает, что референдумы должны пройти в День народного единства РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Референдумы в Донбассе и в других регионах, освобожденных армией РФ в ходе спецоперации на Украине, нужно провести в День народного единства — 4 ноября. Об этом заявил сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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