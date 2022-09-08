Глава Крыма: референдум не нужен для присоединения территорий Донбасса к РФ

08 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Глава Крыма уверен в том, что референдум не обязателен для присоединения территорий Донбасса к РФ Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обоснованным решением для России может стать присоединение территорий без референдума. Об этом в своем telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов. «На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал», — написал он. По его мнению, признание или непризнание территорий не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Аксенов подчеркивает, что это «вопрос политической воли». Глава Крыма уточнил, что полуостров готов оказать всю необходимую помощь, касаемо предстоящих референдумов по присоединению территорий ЛНР и ДНР. Ранее в Крыму посоветовали властям Украины готовить путь для побега из страны. Сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также заявлял, что референдумы в Донбассе нужно провести 4 ноября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Обоснованным решением для России может стать присоединение территорий без референдума. Об этом в своем telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов. «На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал», — написал он. По его мнению, признание или непризнание территорий не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Аксенов подчеркивает, что это «вопрос политической воли». Глава Крыма уточнил, что полуостров готов оказать всю необходимую помощь, касаемо предстоящих референдумов по присоединению территорий ЛНР и ДНР. Ранее в Крыму посоветовали властям Украины готовить путь для побега из страны. Сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также заявлял, что референдумы в Донбассе нужно провести 4 ноября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.