Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге рассказал, какой город заменит туристам Стамбул

Ташкент может стать для уральских путешественников транзитным хабом, заменив Стамбул, через который сейчас летает большинство туристов. Такое мнение выразил генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов в беседе с журналистами на пресс-конференции в ТАСС.
«Узбекистан может стать для российских туристов как одним из самых популярных направлений для отдыха, так и новым транзитных хабом, заменив Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил Хатамов.
Он рассказал, что из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени есть прямые авиарейсы в узбекские города: Бухара, Навои, Самарканд, Ташкент и Наманган. Помимо этого прорабатывается идея открыть прямое авиасообщение между Нижневартовском и Ферганой. В УрФО проживает более 215 тысяч граждан Узбекистана, и этот показатель в последние годы является неизменным.
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