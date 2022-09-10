10 сентября 2022
09 сентября 2022

Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге рассказал, какой город заменит туристам Стамбул

Генконсул Узбекистана Хатамов: Ташкент заменит Стамбул для уральских туристов
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Предварительные бои первого дня AIBA WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS 2019. Екатеринбург, флаг узбекистана, узбеки, болельщики сборной узбекистана
Из уральских городов появляется все больше прямых рейсов в Узбекистан Фото:

Ташкент может стать для уральских путешественников транзитным хабом, заменив Стамбул, через который сейчас летает большинство туристов. Такое мнение выразил генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов в беседе с журналистами на пресс-конференции в ТАСС.

«Узбекистан может стать для российских туристов как одним из самых популярных направлений для отдыха, так и новым транзитных хабом, заменив Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил Хатамов.

Он рассказал, что из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени есть прямые авиарейсы в узбекские города: Бухара, Навои, Самарканд, Ташкент и Наманган. Помимо этого прорабатывается идея открыть прямое авиасообщение между Нижневартовском и Ферганой. В УрФО проживает более 215 тысяч граждан Узбекистана, и этот показатель в последние годы является неизменным.

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Ташкент может стать для уральских путешественников транзитным хабом, заменив Стамбул, через который сейчас летает большинство туристов. Такое мнение выразил генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов в беседе с журналистами на пресс-конференции в ТАСС. «Узбекистан может стать для российских туристов как одним из самых популярных направлений для отдыха, так и новым транзитных хабом, заменив Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил Хатамов. Он рассказал, что из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени есть прямые авиарейсы в узбекские города: Бухара, Навои, Самарканд, Ташкент и Наманган. Помимо этого прорабатывается идея открыть прямое авиасообщение между Нижневартовском и Ферганой. В УрФО проживает более 215 тысяч граждан Узбекистана, и этот показатель в последние годы является неизменным.
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